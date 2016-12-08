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    В следующем году в Азербайджане будет индексирована вся сумма пенсии

    Депутат: Необходимо усилить санкции в отношении дебиторов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году в Азербайджане ожидается индексация не только страховой части, но и всей суммы пенсии в целом.

    Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли: "Это может дать значительный прирост".

    По его словам, в 2017 году будет также увеличена сумма пособий по безработице.

    Х.Раджабли отметил, что необходимо улучшить деятельность по урегулированию проблемы дебиторских задолженностей: "Необходимо усилить санкции в отношении дебиторов".

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