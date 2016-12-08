В следующем году в Азербайджане будет индексирована вся сумма пенсии

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году в Азербайджане ожидается индексация не только страховой части, но и всей суммы пенсии в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли: "Это может дать значительный прирост".

По его словам, в 2017 году будет также увеличена сумма пособий по безработице.

Х.Раджабли отметил, что необходимо улучшить деятельность по урегулированию проблемы дебиторских задолженностей: "Необходимо усилить санкции в отношении дебиторов".