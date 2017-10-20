В следующем году Азербайджан погасит внешний долг на 2,2 млрд манатов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Выплаты по государственным заимствованиям Азербайджана в следующем году составят 2 262 277 523 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на закон "О госбюджете на 2018 год", из них 103 180 383 маната будет выплачено по внутренним долгам, в том числе, 80 173 398 манатов - по процентам, 23 006 985 манатов – по основной сумме долга.

Выплаты на погашение внешнего долга составят 2 159 597 140 манатов, из них 533 591 421 манат будет потрачен на выплату процентов, 1 626 005 719 манатов – основной суммы долга.

Напомним, что верхний предел государственного внутреннего долга на 2018 год составляет 700 млн манатов, верхний предел государственного внешнего долга – 1 млрд манатов. Верхний предел суммы государственных гарантий, выданных в течение года, установлен в размере 4 млрд манатов.