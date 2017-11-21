В следующем году Азербайджан будет проводить консервативную монетарную политику

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и в следующем году будет проводить консервативную монетарную политику.

Как сообщает Report, по словам председателя ЦБА Эльмана Рустамова, в центре внимания в 2018 году будет стабильность курса: "Стабильность на валютном рынке сохранится".

Рустамов отметил, что в текущем году восстановлен профицит платежного баланса, который составил 1,1 млрд долларов.

"Улучшение платежного баланса зависит не только от цены на нефть. Снижение импорта и увеличение ненефтяного экспорта на 35% также являются факторами, влияющими на платежный баланс. В балансе услуг также намечаются положительные тенденции. В этом году стратегические резервы выросли на 12%, а резервы ЦБА – на 31%. Мы сэкономили валютные резервы страны. Импорт сократился, давление на стратегические валютные резервы снизилось, заложены основы макроэкономической стабильности", - добавил председатель.

Банкир отметил, что в настоящее время более 20% банковских активов являются ликвидными: "Активность кредитного портфеля не наблюдается". По его словам, ЦБА не нуждается в инструментах стерилизации.

По словам Э. Рустамова, инфляция в основном обусловлена немонетарными факторами: "Рост цен на продовольственные товары во всем мире за истекший месяц препятствовал снижению инфляции в стране".