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    ​В Швейцарии нашли тысячи невостребованных в течение 50 лет счетов

    Сколько денег на них хранилось - не сообщается

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Тысячи счетов, открытых до 1955 года и не использовавшихся с того времени, обнаружены в швейцарских банках.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

    Их нашли благодаря новому закону. Согласно ему банки в этом году должны опубликовать информацию о счетах, которые были открыты, по меньшей мере, 60 лет назад и оставались невостребованными последние полвека. Сколько денег на них хранилось - не сообщается.

    "Это важная информация для банков, поскольку позволяет им вести широкий поиск получателей невостребованного богатства до того момента, как деньги будут переданы правительству", — приводит агентство Reuters слова представителя Швейцарской банковской ассоциации.

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