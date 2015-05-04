​В Швейцарии нашли тысячи невостребованных в течение 50 лет счетов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Тысячи счетов, открытых до 1955 года и не использовавшихся с того времени, обнаружены в швейцарских банках.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

Их нашли благодаря новому закону. Согласно ему банки в этом году должны опубликовать информацию о счетах, которые были открыты, по меньшей мере, 60 лет назад и оставались невостребованными последние полвека. Сколько денег на них хранилось - не сообщается.

"Это важная информация для банков, поскольку позволяет им вести широкий поиск получателей невостребованного богатства до того момента, как деньги будут переданы правительству", — приводит агентство Reuters слова представителя Швейцарской банковской ассоциации.