Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В руководстве Ata Insurance произошло новое назначение.

Как сообщает Report, в Совет директоров компании принят независимый член.

По информации, на этот пост утвержден Рашад Алиев.

Тем самым число лиц, представленных в Совете директоров Ata Insurance, достигло трех. Председателем Совета директоров является Адыгозял Агаев, а членом - Рашад Расуллу.

Напомним, Ata Insurance осуществляет деятельность с 2004 года и входит в ООО AtaHolding. Его уставный капитал составляет 12,4 млн манатов. Акции компании на 100% принадлежат холдингу.