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    В руководстве Accessbank произведено новое назначение

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Accessbank назначен новый заместитель председателя правления и главный финансовый администратор (CFO).

    Как сообщает Report, им стал Альбрехт Сабелус.

    Он присоединился к AccessBank в апреле 2017 года, а в декабре был избран членом правления. До прихода в AccessBank он более 20 лет работал в глобальных немецких и шведских банках WestLB и SEB в сфере финансов, управления рисками и операций. В общей сложности двенадцать лет он работал в качестве COO/CFO WestLB в Шанхае, Гонконге, Токио и Москве.

    Альбрехт Сабелус имеет степень в области делового администрирования в Мюнстерском университете, Германия. По национальности – немец, свободно владеет немецким, английским и русским языками.

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