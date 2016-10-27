В России закрыты еще три банка

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Банк России отозвал лицензии у еще трех российских банков - московских Вестинтербанка и Энтузиастбанка, а также краснодарского Кубанского универсального банка.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, решение об отзыве лицензии у Вестинтербанка Банк России объяснил неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Московский Энтузиастбанк лишился лицензии также в связи с неисполнением требований закона и нормативных актов Банка России. Отдельно отмечается, что Энтузиастбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Краснодарский Кубанский универсальный банк остался без лицензии, потому что размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующие рискам резервы на возможные потери.

Все три лишившихся лицензии банка являются участниками системы страхования вкладов. В них назначена временная администрация.

По величине активов Вестинтербанк на 1 октября 2016 года занимал 489 место в банковской системе России, Энтузиастбанк - 608, Кубанский универсальный банк – 377 место.

Напомним, что после прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ регулятор отозвал лицензии у более чем 280 банков. Осенью 2016 года лицензии лишились три банка, входивших в первую сотню - Росинтербанк, Финпромбанк и Военно-промышленный банк.