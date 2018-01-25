В России доллар упал до 55 рублей впервые за 9 месяцев

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Курс доллара на Московской бирже упал ниже отметки 56 рублей, впервые с 25 апреля на фоне более широкого снижения к основным мировым валютам, сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика.

Отметим, что вчера курс американской валюты достиг минимума за три года, после комментариев министра финансов США Стивена Мнучина. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Мнучин одобрил снижение доллара, как положительный фактор для американской торговли.

Между тем, цены на нефть марки Brent ранее в четверг превысили отметку 71 доллар за баррель, впервые с декабря 2014 года, поскольку доллар продолжил ослабевать, а запасы сырой нефти в США снизились вот уже 10-ю неделю подряд на фоне продолжающегося сокращения поставок в рамках сделки ОПЕК+. В России доллар дешевле всего продавался после экономического кризиса 2014 года – по 55,72 рубля. Сейчас доллар торгуется по 55,82 рубля.

Аналитическая группа Report не исключает удешевление доллара в России до 54 рублей.