​В России доллар подорожает до 70 рублей

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В случае если цены на нефть снизятся до уровня 40 долларов/баррель, курс доллара в России может вырасти до 70 RUB/USD. Отметим, что сейчас стоимость нефти колеблется в диапазоне 49-50 долларов/баррель. Вчера курс доллара на Московской бирже пробил отметку 64 RUB/USD, сейчас сделки осуществляются по курсу 63,8 RUB/USD.

Как сообщает Report, начальник управления инвестиций компании Raiffeisen Capital Владимир Веденеев считает, что в краткосрочной перспективе цены за баррель нефти марки Brent могут опуститься до 45 долларов. Главный экономист инвестиционного фонда "Капитал" Евгений Надоршин прогнозирует снижение цен до 40 долларов/баррель. Оба специалиста сходятся во мнении, что при таком сценарии курс превысит 70 RUB/USD.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отмечает, что замедление экономического роста в Китае может оказать негативное влияние на нефтяные котировки. По ее мнению, август и сентябрь, когда нефть будет оставаться под давлением, будут непростыми для российской экономики.