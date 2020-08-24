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В рейтинге лучших стран мира Азербайджан серьезно улучшил позиции

В рейтинге лучших стран мира Азербайджан серьезно улучшил позиции Азербайджан считается страной с доходом выше среднего, обладающей высоким уровнем экономического развития и грамотности
Финансы
24 августа 2020 г. 10:42
В рейтинге лучших стран мира Азербайджан серьезно улучшил позиции

В рейтинге лучших стран мира, ежегодно публикуемого изданием US News & World Report, Азербайджан, поднявшись на 9 ступеней, занял 61-е место.

Как передает Report со ссылкой на издание, Азербайджан расположившись между Боливией (60-е место) и Латвией (62-е место). Кроме того, страна уступила среди стран СНГ только России (23-е место).
 

Рейтинг был составлен на основании девяти показателей: развитие предпринимательства; популярность у туристов; отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства); культурное влияние; историческое наследие; потенциал развития; открытость для бизнеса; военная сила; качество жизни.

Значительное улучшение позиций Азербайджана имеется по следующим показателям: развитие предпринимательства (с 75-го места в 2019 году до 64-го в 2020 году), открытость для бизнеса (с 62-го места до 57-го), культурное влияние (с 76-го места до 69-го), популярность у туристов (с 69-го места до 66-го), историческое наследие (с 73-го места до 69-го). Показатели военная сила (45-е место) и качество жизни (69-е место) сохранились прежними. Незначительное ухудшение позиций имеется по показателям: потенциал развития (с 35-го места до 36-го) и отношение к собственным гражданам (с 61-го места до 60-го),

По данным издания, в 2020 году лучшей страной стала Швейцария. Замыкают ТОП-5 лучших стран Канада, Япония, Германия и Австралия. В десятку также вошли Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Как отмечают авторы отчета, Азербайджан богат природными ресурсами, и его экономика в значительной степени основана на экспорте нефти и других энергоносителей. «Азербайджан считается страной с доходом выше среднего, обладающей высоким уровнем экономического развития и грамотности.

Как и многие из бывших советских республик, Азербайджан изо всех сил старается перейти к рыночной экономике. Кроме того, Всемирный банк отметил, что, хотя уровень безработицы и бедности в стране снизился, однако международная организация считает необходимым диверсификацию отраслей, предлагающих рабочие места. Всемирный банк также предупреждает о надвигающемся «молодежном всплеске» - появлении большого числа молодых людей, которые будут нуждаться в работе, - что грозит поднять национальный уровень бедности», - говорится в отчете.

Расположение страны, по данным издания, как торгового перекрестка помогло ей развиться как центр ремесленного искусства: «Страна претендует на давние традиции в музыке и танце, а азербайджанская литература начала формироваться в XIII и XIV веках. Страна является одной из первых наций, начавших экспериментировать с кинематографом».

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