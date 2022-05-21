В прошлом году внешний долг Азербайджана составил 14,9% ВВП

По состоянию на 1 января текущего года прямой внешний долг Азербайджана составил 7 393,4 млн долларов (13,5% ВВП), условные обязательства по госгарантиям по внешним кредитам, привлеченным государственными предприятиями, составили 742,3 млн долларов (внешн

По состоянию на 1 января текущего года прямой внешний государственный долг Азербайджана составил 7 393,4 млн долларов (13,5% ВВП), условные обязательства по госгарантиям по внешним кредитам, привлеченным государственными предприятиями, составили 742,3 млн долларов (внешний государственный долг составил 742,3 млн долларов). Всего 8 135,7 млн долларов США, или 14,9% ВВП в 2021 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2021 год.

Согласно документу, по сравнению с началом отчетного года внешний государственный долг уменьшился на 685,8 млн долларов США в номинальном выражении или на 7,8%. При этом в результате целенаправленных мер, принимаемых против пандемии COVID-19 в нашей стране, а также высоких цен на нефть прогнозируемый ВВП в 2021 году превысит уровень 82,632 миллиона манатов на 10,225,7 миллиона манатов в номинальном выражении и 92 857,7 миллиона манатов. Отношение внешнего государственного долга к ВВП снизилось на 5,8 процентных пункта до 14,9% по сравнению с началом года.

Согласно подписанным соглашениям, 46% внешнего государственного долга будут погашены в течение 10 лет, 48,1% - в течение 10-20 лет и 5,9% - в течение 20 лет.

Валютная структура внешних заимствований в отчетном году была следующей:

SDR (специальные права заимствования МВФ) - 3,7%, в валютах в долларах США - 84,2%, евро - 7,9%, японских новых - 3,3%, других валютах - 0,9%.

Кредиты с плавающей процентной ставкой составили 41,2% внешнего долга, а кредиты с фиксированной процентной ставкой - 58,8%.

С учетом средств, привлеченных по государственным облигациям, размещенным на внутреннем финансовом рынке в прошлом году, и погашения основного долга по внутреннему государственному долгу, прямой внутренний государственный долг на конец 2021 года составил 2507,1 миллиона манатов (2,7% к ВВП), условные обязательства по госгарантиям по внутренним кредитам, привлеченным государственными предприятиями, составил 561,3 миллиона манатов (0,6% к ВВП), внутренний государственный долг составил 3 068,4 миллиона манатов или к 2021 году от ВВП, он составил 3,3%. По сравнению с началом 2021 года уровень внутреннего государственного долга в абсолютном выражении увеличился на 1 миллиард 126,1 миллиона манатов, а его доля в ВВП увеличилась на 0,6 процента, что в основном связано с поддержкой развития рынка государственных ценных бумаг и в соответствии с Среднесрочная и долгосрочная стратегия развития Китайской Народной Республики предусматривала увеличение внутренних государственных заимствований взамен внешних заимствований.

В результате объем государственных облигаций в обращении на 31 декабря 2021 года достиг 2 500,2 млн манатов, из них 150 млн манатов краткосрочные (срок обращения до 1 года), 2 309,4 млн манатов среднесрочные (первый период обращения). На долю долгосрочных (срок обращения 7 лет) государственных облигаций, выпущенных впервые, приходится 40,8 миллиона манатов.