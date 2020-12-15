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В платежном балансе Азербайджана сложился дефицит в 2 млрд долларов

В платежном балансе Азербайджана сложился дефицит в 2 млрд долларов Jбщий дефицит сформировался за счет дефицита в балансе текущих операций в размере 208,3 млн долларов США
Финансы
15 декабря 2020 г. 15:24
В платежном балансе Азербайджана сложился дефицит в 2 млрд долларов

Общий дефицит платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь текущего года составил 1 803,7 млн долларов США, в то время как за тот же период прошлого года в платежном балансе образовался профицит в размере 4 166,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, общий дефицит сформировался за счет дефицита в балансе текущих операций в размере 208,3 млн долларов США (в прошлом году профицит), дефицита счета капитала на 7,6 млн долларов (в 2,05 раза больше), дефицита финансового счета в 2 105,6 млн долларов США (рост в 6,2 раза), дефицита по балансирующей статье в размере 517,8 млн долларов США (на 2,05% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan has $ 2 bln deficit in balance of payments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın tədiyyə balansında 2 milyard dollara yaxın kəsir var

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