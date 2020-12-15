В платежном балансе Азербайджана сложился дефицит в 2 млрд долларов

Jбщий дефицит сформировался за счет дефицита в балансе текущих операций в размере 208,3 млн долларов США

Общий дефицит платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь текущего года составил 1 803,7 млн долларов США, в то время как за тот же период прошлого года в платежном балансе образовался профицит в размере 4 166,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, общий дефицит сформировался за счет дефицита в балансе текущих операций в размере 208,3 млн долларов США (в прошлом году профицит), дефицита счета капитала на 7,6 млн долларов (в 2,05 раза больше), дефицита финансового счета в 2 105,6 млн долларов США (рост в 6,2 раза), дефицита по балансирующей статье в размере 517,8 млн долларов США (на 2,05% больше).