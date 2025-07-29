В Палате аудиторов обсудили пути предотвращения мошенничества при проверке финотчетности

В Палате аудиторов обсудили пути предотвращения мошенничества при проверке финансовой отчетности

В Палате аудиторов Азербайджана обсудили меры по предотвращению мошенничества при проведении аудита.

Об этом сообщает Report со ссылкой на палату.

В ходе обсуждений руководитель аппарата Палаты аудиторов Гашам Байрамов обратил внимание на важность прозрачности и соблюдения законодательства в деятельности аудиторов.

Он отметил, что аудиторы для предоставления высококачественных услуг должны строго соблюдать требования законодательных актов, а также Международных стандартов аудита (МСА), Международного кодекса этики профессиональных бухгалтеров, Международных стандартов финансовой отчетности и нормативных документов Палаты аудиторов.

По словам Байрамова, искажения в финансовой отчетности могут быть вызваны как мошенничеством, так и ошибками, а ключевым отличием между ними является наличие умысла.

Кроме того, отмечалось, что мошенничество проявляется в двух основных формах: фальсификация финансовой отчетности и присвоение активов. Аудитор в ходе проверки должен соблюдать принцип профессионального скептицизма, правильно оценивать риски и принимать меры для выявления и предотвращения возможных искажений.