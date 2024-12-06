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В Нахчыванской АР за 11 месяцев налоговый прогноз выполнен на 128%

В Нахчыванской АР за 11 месяцев налоговый прогноз выполнен на 128% В Нахчыване за 11 месяцев выполнен налоговый прогноз на 128%
Финансы
6 декабря 2024 г. 12:31
В Нахчыванской АР за 11 месяцев налоговый прогноз выполнен на 128%

В январе-ноябре этого года налоговые поступления в Нахчыванской АР составили 202,8 млн манатов, или на 28% больше прогноза.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заместитель министра экономики Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на встрече с предпринимателями в Нахчыване.

По его словам, налоговые поступления выросли на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 74,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Кроме того, и.о. министра сообщил, что за 11 месяцев наблюдался рост поступлений по обязательному государственному социальному страхованию на 8,1%, страхованию от безработицы на 11% и ОМС на 16,7%.

За 10 месяцев оборот по безналичным операциям увеличился на 71% в годовом исчислении, добавил он.

Исмаилов также отметил, что за 11 месяцев налоговые поступления по активным объектам, осуществляющим наличные расчеты с населением, увеличились на 49,7% по сравнению с предыдущим годом и составили около 9,1 млн манатов.

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