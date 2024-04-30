В Нахчыване в 2,5 раза выросла сумма льготных кредитов, предоставленных предпринимателям

19:38

За январь-март текущего года количество проектов, финансируемых Фондом развития предпринимательства Нахчыванской Автономной Республики, увеличилось на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а сумма предоставленных льготных кредитов - в 2,5 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Нахчыванской Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмайлов на мероприятии "День предпринимателей: экспортные перспективы Нахчыванской Автономной Республики“.

A.Исмайлов подчеркнул, что одним из важнейших факторов быстрого развития предпринимательства является финансовая доступность.

"В прошлом году банковскими структурами и кредитными организациями Автономной Республики реальному сектору было выдано кредитов на сумму более 130,4 млн манатов, что в 2,7 раза превышает соответствующий показатель 2022 года", - сказал он.