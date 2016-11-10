В министерстве налогов создан отдел по борьбе с незаконным предпринимательством

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве налогов Азербайджана состоялось коллегиальное заседание, посвященное выполнению поручений, поставленных в распоряжении президента "Об утверждении "Направлений реформ, которые будут проведены в налоговой сфере в 2016 году" и усовершенствовании налогового администрирования" от 4 августа 2016 года. Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

По информации, выступивший на заседании министр Фазиль Мамедов отметил, что в последние годы в Азербайджане предприняты важные шаги по поддержке предпринимательства, усовершенствованию налогового законодательства и налогового администрирования.

Ф,Мамедов подчеркнул, что борьба с незаконным предпринимательством и уклонением от уплаты налогов со стороны соответствующих структур Департамента предварительного расследования налоговых преступлений находится на неудовлетворительном уровне, а работа структур оперативного контроля сводится к составлению актов в отношении субъектов малого предпринимательства.

В ходе заседания было принято коллегиальное решение о внесении некоторых структурных и кадровых изменений с целью усовершенствования механизма контроля, выполнения прогнозных задач по заполнению госбюджета, а также создания отдела по борьбе с незаконным предпринимательством в составе Управления по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере в структуре Департамента предварительного расследования налоговых преступлений.