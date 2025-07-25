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В Минфине прошло первое заседание рабочей подгруппы по "Макрофискальной устойчивости"

В Минфине прошло первое заседание рабочей подгруппы по "Макрофискальной устойчивости" 18:28 В Министерстве финансов состоялось первое заседание рабочей подгруппы по "Макро-фискальной устойчивости", созданной с целью разработки "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы".
Финансы
25 июля 2025 г. 18:40
В Минфине прошло первое заседание рабочей подгруппы по Макрофискальной устойчивости

В Министерстве финансов состоялось первое заседание рабочей подгруппы по "Макро-фискальной устойчивости", созданной с целью разработки "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Министр финансов Сахиль Бабаев, говоря о важности обеспечения фискальной устойчивости, сохранения стратегических валютных резервов, эффективного управления государственными финансами, в том числе госдолгом, отметил успешное выполнение мероприятий, предусмотренных в "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

На заседании были обсуждены первичные направления и последующие шаги по разработке "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы", достигнута договоренность об укреплении взаимодействия между соответствующими структурами и продолжении скоординированной деятельности.

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