В Международном банке Азербайджана произошло новое назначение

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый гендиректор ОАО Международный банк Азербайджана.

Как передает Report, им стал Аббас Вагиф оглу Насибов.

А.Насибов ранее занимал пост председателя правления ЗАО Bank Standard.

Тем самым, число гендиректоров МБА достигло трех. Другими гендиректорами являются Хидаят Гурбан оглу Султанов и Фуад Рафиг оглу Исламов.

Напомним, что МБА создан в 1992 году. На конец прошлого года уставный капитал МБА составил 641,287 млн. манатов. Эта сумма сложилась из номинальной стоимости 2 375,1 млн. акций по 0,27 маната каждая. Правительству Азербайджана в лице министерства финансов принадлежит 54,96%, ЗАО Aqrarkredit - 27,26%, неправительственным организациям и физическим лицам – 17,78% акций МБА.