Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Международном банке Азербайджана произошли новые назначения. Шола Акперова назначена на должность директора департамента по управлению персоналом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

Ш. Акперова является выпускницей факультета права Бакинского государственного университета и факультета государственного и муниципального управления Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики. Занимала различные позиции на государственной службе. В 2013 году была награждена медалью "За отличие на государственной службе". До последнего назначения она занимала пост директора департамента по управлению персоналом в холдинге Modern Group. Акперова принимала участие в ряде международных тренингов.

"МБА привлек профессионального специалиста в сфере управления кадрами с целью применения современных методов мотивации сотрудников, личностного развития и повышения эффективности командной работы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Мурад Гурбанов назначен на должность заместителя директора департамента безопасности - администратора по информационной безопасности банка. Он получил степень магистра в Техническом университете Эйндховена и занимал различные посты в министерстве связи и высоких технологий. До последнего назначения он занимал должность директора департамента информационных технологий в ОАО Rabitabank. М. Гурбанов является специалистом в сфере информационных технологий и будет работать в МБА над усилением безопасности банковских операций и дальнейшем развитием этого направления.

Отметим, что МБА продолжает интенсивную работу по финансовой и структурной реорганизации. Новая команда МБА, возглавляемая Халидом Ахадовым и укрепленная профессиональными кадрами, ставит перед собой такие цели, как проведение мероприятий по реструктуризации и успешное завершение процессов по оздоровлению МБА в короткие сроки, а также исполнение других обязанностей, поставленных перед банком указом президента Азербайджана от 15 июля 2015 года.