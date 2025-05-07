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Азербайджан и США проведут вторые переговоры по банковскому регулированию

Азербайджан и США проведут вторые переговоры по банковскому регулированию 111
Финансы
7 мая 2025 г. 13:49
Азербайджан и США проведут вторые переговоры по банковскому регулированию

Вторая банковская миссия Азербайджана в Соединенные Штаты Америки (США) состоится с 19 по 23 мая 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на Торговую палату США-Азербайджан (USACC), мероприятие под название “Укрепление банковского комплаенса и финансовой целостности: азербайджано-американский обмен опытом в сфере регулирования” будет организовано совместно с Ассоциацией банков Азербайджана (ABA). В рамках миссии запланированы визиты в Вашингтон и Нью-Йорк.

Цель инициативы - укрепление сотрудничества между азербайджанскими банками и американскими регулирующими органами, ведущими финансовыми институтами и отраслевыми экспертами.

“В последние годы взаимодействие между банками Азербайджана и США в финансовой сфере существенно расширилось, открыв новые перспективы для развития деловых и торговых связей. Повышение доверия к банковской системе Азербайджана и рост профессионализма в финансовом секторе страны сыграли ключевую роль в установлении устойчивых корреспондентских отношений с американскими банками”, - отметили в USACC.

Как подчеркивает палата, Азербайджан сегодня является крупнейшим инвестором в финансовые рынки США среди стран Южного Кавказа. Это указывает на стремление страны к углублению экономических и финансовых связей с Соединенными Штатами.

“Вторая банковская миссия опирается на нарастающее партнерство. Программа направлена на повышение квалификации азербайджанских специалистов по комплаенсу, обмен опытом, улучшение практик соблюдения нормативных требований, продвижение финансовой прозрачности и согласование с международными стандартами регулирования”, - добавили в палате.

Напомним, что в 2024 году Торговая палата США–Азербайджан и Ассоциация банков Азербайджана провели первую банковскую миссию, которую возглавил председатель Центрального банка Азербайджана. В миссии приняли участие топ-менеджеры 11 ведущих банков страны.

В рамках этой миссии обсуждались перспективы сотрудничества с Международной финансовой корпорацией США (DFC), Экспортно-импортным банком США (Exim Bank), Бюро промышленности и безопасности Минторга США, а также с банком The Bank of New York Mellon.

Кроме того, в ходе визита азербайджанский TuranBank открыл долларовый корреспондентский счет в Habib American Bank. В том же году Kapital Bank и Xalq Bank также начали сотрудничество с The Bank of New York Mellon, открыв там свои корреспондентские счета.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və ABŞ bank tənzimlənməsi üzrə ikinci dəfə danışıqlar aparacaq
Версия на английском языке Azerbaijan, US to hold second talks on banking regulation

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