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В Казахстане ускорился рост ВВП

В Казахстане ускорился рост ВВП Экономика Казахстана в январе-октябре выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
10 ноября 2021 г. 09:30
В Казахстане ускорился рост ВВП

Экономика Казахстана в январе-октябре выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев.

Ранее министерство национальной экономики сообщало, что по итогам января-сентября темп роста ВВП составил 3,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"В январе-октябре текущего года рост экономики Казахстана составил 3,5%", — сказал Иргалиев на заседании правительства в среду.

По данным министра, за отчетный период наблюдается ускорение динамики роста в секторе услуг, сохранение обрабатывающей промышленности и строительства в качестве драйверов роста и стабильности экономики, высокая динамика роста экспорта и сохранение высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях.

"В январе-октябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%. Деловая активность в сфере услуг выросла до 3,4%", — добавил он.

Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,3%. В том числе рост отмечается в машиностроении на 19,5%, в автомобилестроении - на 23,4%, производстве локомотивов и вагонов - на 59%, стройматериалов - на 9,3%, в фармацевтике - на 33,6%, пластмассовых изделий - на 36,5%, производство одежды - на 11,4%, мебели - на 11,8%, готовых металлических изделий - на 16,4%.

В 2020 году ВВП Казахстана снизился на 2,6%. Нацбанк республики в конце октября спрогнозировал, что при сохранении траектории экономического роста в соответствии с оптимистичным сценарием к концу года он достигнет 3,7-4%.

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Версия на английском языке GDP growth accelerates in Kazakhstan

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