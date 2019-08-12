​В I полугодии в Petkim инвестировано 237 млн лир

Инвестиции в Petkim, первый и единственный производитель нефтехимической продукции Турции, в январе-июне текущего года составили 237 млн лир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Petkim Holding.

Инвестиции направлены на модернизацию фабрик, технологическое развитие, энергоэффективность и охрану окружающей среды.

В первой половине года на проекты центра Ar-Ge (исследование и развитие) было потрачено 4,5 млн лир.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).