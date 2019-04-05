Глава Счетной Палаты: За 5 лет в госбюджет восстановлено более 72 млн манатов

Счетная палата Азербайджана классифицировала выявленные в 2018 году недочеты по 8 основным направлениям.

Как сообщает Report, председатель ведомтсва Вугар Гюльмамедов представил отчет о деятельности Счетной палаты за 2018 год парламентскому комитету по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в прошлом году было выявлено 714 недочетов, касающихся нарушений бюджетного законодательства и государственных закупок.

"В 2018 году обеспечено восстановление в госбюджет 23,3 млн манатов. В Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) возвращено 904,7 тыс. манатов. За последние пять лет в госбюджет восстановлено 69,5 млн манатов, в ГФСЗ - 2,6 млн манатов, в общей сложности 72,1 млн манатов", - сказал Гюльмамедов.