В Нефтяной фонд поступит 7,734 млрд долларов от месторождений АЧГ и "Шахдениз"

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В текущем году в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), согласно прогнозам, поступит 7,734 млрд долларов от продажи прибыльных нефти и газа блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Заключении по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год", подготовленном Счетной палатой.

Из этой суммы 6,790 млрд долларов придется на прибыльную нефть с АЧГ, 944 млн долларов – прибыльный газ с "Шахдениз".

В соответствии с соглашениями о долевом распределении добычи (PSA), ожидается следующий объем поступлений фонда по другим эксплуатируемым месторождениям:

- месторождения "Кюрсянги-Гарабаглы" – 2,38 млн долларов;

- месторождения "Сураханы-Гарачухур" – 5,70 млн долларов;

- месторождения "Зых-Говсан" – 2,99 млн долларов;

- месторождения "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" – 0,02 млн долларов;

- месторождения "Нефтчала-Хыллы" – 1,43 млн долларов;

- месторождения "Мишовдаг-Келамеддин" – 3,69 млн долларов;

- месторождение "Кюровдаг" – 7,04 млн долларов;

- месторождения "Балаханы-Сабунчу-Рамана и Кюрдаханы" – 9,54 млн долларов;

- месторождения Бинагадинского блока – 8,69 млн долларов;

- месторождений "Гум-Дениз" и "Бахар" – 0,26 млн долларов.

Поступления ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа в 2019 году прогнозируются в объеме 7 775,7 млн долларов или 13 218 752,6 тыс. манатов, что превышает соответствующий показатель 2017 года на 19,8% или 2 188,8 млн в манатном выражении и на 88,7 млн манатов или 0,7% ниже прогнозного и на 3 668,1 млн манатов или 21,7% - ожидаемого показателя на 2018 год.