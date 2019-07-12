В экономику Азербайджана инвестировано более 6 млрд манатов

В январе-июне этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 6 131,6 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 68,4% израсходовано на строительно-монтажные работы.

В структуре общих инвестиций 63,8% пришлось на строительство производственных объектов, 26,6% - объектов сферы услуг, 9,6% - жилых домов общей площадью 1 087,7 тыс. кв. метров. Из внутренних источников в основной капитал направлено 71,3% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 56,7%, бюджетных средств – 27,7%, банковских кредитов – 6,8%, личных средств населения – 7%, средств внебюджетных фондов – 1,4%, прочих средств – 0,4%.