В экономике Нахчывана отмечается рост

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года в Нахчыванской АР произведено ВВП на 2 421,715 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За год ВВП на душу населения в Нахчыване увеличился на 1,9%, до 5 330 манатов.

За счет промышленности сформировано 899,617 млн манатов ВВП, что на 1,1% больше по сравнению с прошлым годом.