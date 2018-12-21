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    В экономике Нахчывана отмечается рост

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года в Нахчыванской АР произведено ВВП на 2 421,715 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За год ВВП на душу населения в Нахчыване увеличился на 1,9%, до 5 330 манатов.

    За счет промышленности сформировано 899,617 млн манатов ВВП, что на 1,1% больше по сравнению с прошлым годом.

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