В экономике Нахчывана отмечается рост

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года в Нахчыванской АР произведено ВВП на 2 421,715 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За год ВВП на душу населения в Нахчыване увеличился на 1,9%, до 5 330 манатов.
За счет промышленности сформировано 899,617 млн манатов ВВП, что на 1,1% больше по сравнению с прошлым годом.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости