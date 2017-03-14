В дни праздника Новруз будут работать более чем 100 филиалов и отделений 30 банков

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками продолжает осуществлять комплексные меры по обеспечению упрощенного доступа потребителей к банковским услугам накануне праздника Новруз и в праздничные дни.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Палаты.

По рекомендации Палаты, в течение 9-ти нерабочих дней в связи с празднованием Новруз байрамы более чем 100 филиалов и отделений 30 банков будут работать в усиленном режиме: "Принимая во внимание значительный туристический поток в страну в праздничные дни и для обеспечения возможности осуществлять операции по обмену валюты, Палата рекомендовала банковским филиалам и отделениям столицы и основных туристических регионов перейти на усиленный режим работы. Так, 16 филиалов и отделений 7 банков в Баку и Габале будут работать в режиме 24/7".

Помимо этого, клиентов будут обслуживать филиалы и отделения банков в Сумгайыте, Хырдалане, Гяндже, Лянкяране, Астаре, Шеки, Хачмазе и Нахчыване. На некоторых туристических и торговых объектах установлены автоматы по обмену валюты. Кроме того, опубликованная совместно с министерством культуры и туризма специальная брошюра будет роздана туристическим компаниям и отелям. Во время праздничных дней также будет работать специальная мониторинговая группа из сотрудников ПНФР. В случае возникновения каких-либо проблем потребители финансовых услуг могут обратиться на горячую линию Палаты.

Координаторы:

Азер Гулуев (Azar.Guluyev@fmsa.az).

Ровшан Мамедли (Rovshan.Mammadli@fmsa.az).

Тел: 493-50-58 (внутр: 300);

Ознакомиться со списком и адресами филиалов и отделений банков, которые будут функционировать с 18 по 26 марта, можно, перейдя по ссылке www.fimsa.az.