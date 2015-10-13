​В департаменте министерства налогов в этом году возбуждено свыше 1600 уголовных дел

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года в Департаменте предварительного расследования налоговых преступлений министерства налогов возбуждено 1621 уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства. Об этом сообщили Report в аналитико-информационном отделе министерства налогов.

По информации, из них 305 дел возбуждено по фактам уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства (в том числе, 174 - уклонение от уплаты налогов, сопряженное с извлечением доходов в крупном размере), 1277 - неуплаты налоговой задолженности, 38 - на основе поступивших из налоговых органов материалов по результатам мероприятий налогового контроля (из них 19 - привлечение работников к выполнению работ (услуг) без вступления в законную силу трудового контракта, 18 - хранение продукции без акцизных марок), 1 - на основе поступивших из других правоохранительных органов материалов по незаконному предпринимательству.

За отчетный период по итогам расследования уголовных дел и материалов обеспечены выплаты в госбюджет 44 млн. 262,8 тыс. манатов средств, что в 4,4 раза больше аналогичного периода 2014 года.

На рассмотрение в суд направлено 115 уголовных дел в отношении 143 лиц, следствие по которым было завершено.

В следственном управлении департамента завершено предварительное расследование 573 уголовных дел, в отношении 44 обвиняемых лиц избрана мера пресечения в виде ареста, что на 290 дел больше аналогичного периода 2014 года.

Производство 458 уголовных дел прекращено, из них по 390 делам в отношении уклоняющихся от налогов глав предприятий и физических лиц (в том числе 72 дела - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) приняты решения о прекращении уголовных дел в ходе предварительного следствия вследствие полного погашения налоговой задолженности.