В бюджет Азербайджана поступило 50 млн манатов от приватизации

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Счетная палата посчитала низкой вероятность выполнения прогнозного показателя по поступлениям от приватизации. Так, за первые 5 месяцев 2017 года эти поступления составили 50 млн манатов, в то время как соответствующее бюджетное поручение в текущем году установлено в размере 200 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на заключение Палаты на проект поправок в закон о госбюджете за 2017 год, поступления за январь-май равны 25% прогнозного показателя.

Отметим, что финансирование дефицита госбюджета будет осуществляться за счет поступлений от приватизации, зарубежных грантов, других источников (внешнее и внутреннее заимствование, остаток на едином казначейском счете госбюджета).

В заключении Счетной палаты по исполнению госбюджета за 2016 год указано, что уровень выполнения прогноза по поступлениям от приватизации также низкий. В 2016 году поступления от приватизации составили 31,232 млн манатов, что в 3,2 раза или на 68,768 млн манатов меньше прогнозного показателя в объеме 100 млн манатов.