HSBC сократит 35 тыс. сотрудников

Британский банк HSBC опубликовал результаты 2019 года и сообщил о грядущих масштабных реформах.

Как передает Report, акционерная прибыль банка упала на 53%, до 6 млрд долларов США, из-за списаний на 7,3 млрд долларов США в подразделениях глобального банкинга и коммерческого банкинга. Прибыль до вычета налогов упала на 33%, до 13,3 млрд долларов США, в то время как аналитики ожидали этот показатель на уровне 20,03 млрд долларов США.

В связи с этим банк представил программу реформ, призванных улучшить показатели к 2022 году. HSBC планирует значительно сократить издержки, упростить организационную структуру, повысить эффективность и конкурентоспособность.

Комментируя планы банка, исполняющий обязанности генерального директора HSBC Ноэль Куин в интервью Reuters отметил: «Масштабы этой программы таковы, что численность наших сотрудников в ближайшие три года сократится с 235 тысяч до примерно 200 тысяч». Частично эти сокращения будут достигаться за счет естественной убыли сотрудников, уходящих из банка по возрасту или на другую работу.

В американском подразделении банка, которое на протяжении многих лет показывает слабые результаты, руководство HSBC намерено закрыть треть отделений банка (сейчас их 224) и делать упор только на международных или состоятельных клиентов.