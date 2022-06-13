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В Баку пройдет выставка финансов и технологий Fintex Summit

В Баку пройдет выставка финансов и технологий Fintex Summit 16-17 июня в Баку пройдет Fintex Summit - выставка финансов и технологий, организованная Общественным объединением "Ассоциация банков Азербайджана".
Финансы
13 июня 2022 г. 09:40
В Баку пройдет выставка финансов и технологий Fintex Summit

16-17 июня в Баку пройдет Fintex Summit - выставка финансов и технологий, организованная Общественным объединением "Ассоциация банков Азербайджана".

Как сообщает Report, выставка будет посвящена теме "Новые тренды в банковской и финансовой экосистеме, инновационные решения, финтех и безопасность".

Как сообщается, саммит пройдет в партнерстве с международной карточной организацией VISA при поддержке Центрального банка Азербайджана, Министерства цифрового развития и транспорта, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Обсуждения будут проводиться в рамках 8 панелей, в них примут участие 60 докладчиков, 120 компаний, 2 000 представителей сектора.

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Версия на английском языке Baku to host exhibition of finance and technology Fintex Summit
Версия на азербайджанском языке "Fintex Summit" tədbirinin tarixi açıqlanıb

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