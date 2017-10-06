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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проходит V Ярмарка инвесторов "Будущее микрофинансирования: трудности и возможности".

Как сообщает Report, целью мероприятия является привлечение иностранных инвесторов для поддержки развития малого и среднего предпринимательства в регионах. На конференции принимают участие представители Милли Меджлиса, министерства экономики, Центробанка Азербайджана, Палаты надзора за финансовыми рынками, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Международной финансовой корпорации, банков, небанковских кредитных организаций, инвестиционных компаний, финансовых экспертов, прессы и пр.

Исполнительный директор Азербайджанской ассоциации микрофинансирования (AMFA) Жаля Гаджиева подчеркнула, что целью мероприятия является налаживание связей между микрофинансовыми институтами, банками, кредитными союзами и инвесторами/донорами и поставщиками услуг, поиск новых возможностей на рынке, развитие сотрудничества.

Как отметил председатель правления AMFA Сулейман Кяляшов, микрофинансирование – важный инструмент снижения уровня бедности.

З. Самедзаде подчеркнул, что большая часть населения имеет задолженности перед финансовыми учреждениями, в том числе микрофинансовыми организациями.

Микрофинансовые институты получили возможность узнать о новых технологических средствах и возможностях сектора.