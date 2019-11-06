​В Баку проходит IV Международный банковский форум

Сегодня в Баку проходит самое престижное финансово-банковское мероприятие в регионе - IV Международный банковский форум.

Как сообщает Report, мероприятие на тему "Безналичная экономика: На пути к устойчивому банкингу" проходит при партнерстве Mastercard, поддержке Ассоциации банков Азербайджана, Центрального банка Азербайджана, Палаты надзора над финансовыми рынками и Центра экономических реформ и коммуникаций.

В форуме принимают участие топ-менеджеры органов регулирования и надзора финансово-банковской сферы, менеджмента высшего звена коммерческих банков и других участников финансового сектора, руководители местных и иностранных коммерческих и общественных организаций, представители международных финансовых институтов и посольств, академических кругов и пр.

В рамках форума пройдут различные мероприятия и митапы (meetup).