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В Азербайджане возросло добровольное налоговое декларирование

​В Азербайджане возросло добровольное налоговое декларирование

© Report

Реформы в налоговых органах и усиление администрирования в этой сфере привели к повышению уровня добровольного декларирования в отчетном году.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту закона "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

Согласно заключению, в 2019 году уровень добровольного декларирования налогов и других обязательств по сравнению с предыдущим годом вырос на 6,5 процентных пункта, а в абсолютном выражении - на 1 156 тыс. манатов (18,9%) – до 7 290 тыс. манатов. 

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