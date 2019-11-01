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В Азербайджане выпустили банковскую карту для студентов

​В Азербайджане выпустили банковскую карту для студентов

Презентация проекта SMART Student Card прошла в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC).

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алим Гулиев.

Он отметил, что студенческая карта - уникальный продукт: "Проект является составной частью проекта "Безналичный Азербайджан", который мы реализуем вместе с MasterCard. Мы также планируем ввести в обращение эти карты для студентов других университетов и средних школ. SMART Student Card в будущем будет использоваться и в общественном транспорте".

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