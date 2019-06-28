ПНФР: В Азербайджане выбрал модель для создания реестра страхователей

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/c3e0ffd7abbaa4c4e6fde6d96a9cd2b6/833ecbfa-4ee2-4b7e-ba56-72ab42ecdbda_292.jpg

Одним из основных пробелов в андеррайтинге страхователей, оценке связанных с ними рисков в Азербайджане является отсутствие реестра страхователей.

Как сообщает Report, об этом и.о. председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов заявил на IX Международном страховом форуме (AIIF-2019) на тему "Рынок страхования в Азербайджане: Тенденции и возможности".

"Для выявления платежеспособности клиентов при кредитовании существует централизованный кредитный реестр, а также частное кредитное бюро. Здесь клиенту присваивается рейтинг. К сожалению, такого реестра в страховом секторе нет. Но модель для формирования этого реестра уже выбрана, определены технические условия. Это имеет большое значение для управления рисками страховых компаний", - сказал он.