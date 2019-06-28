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ПНФР: В Азербайджане выбрал модель для создания реестра страхователей

В Азербайджане выбрал модель для создания реестра страхователей
© Report/ Elchin Murad

Одним из основных пробелов в андеррайтинге страхователей, оценке связанных с ними рисков в Азербайджане является отсутствие реестра страхователей.

Как сообщает Report, об этом и.о. председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов заявил на IX Международном страховом форуме (AIIF-2019) на тему "Рынок страхования в Азербайджане: Тенденции и возможности".

"Для выявления платежеспособности клиентов при кредитовании существует централизованный кредитный реестр, а также частное кредитное бюро. Здесь клиенту присваивается рейтинг. К сожалению, такого реестра в страховом секторе нет. Но модель для формирования этого реестра уже выбрана, определены технические условия. Это имеет большое значение для управления рисками страховых компаний", - сказал он.

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