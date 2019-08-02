В Азербайджане списаны штрафы и пени по проблемным кредитам на 126 млн манатов

"В рамках совместного сотрудничества Министерства финансов и Палаты надзора за финансовыми рынками по урегулированию проблемных кредитов в Азербайджане населению компенсировано 629 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом сообщил помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов.

По его словам, эти средства были выделены в виде 8-ми траншей.

"Часть этих средств напрямую перечислена населению, часть использована для погашения долгов граждан. Соотношение составляет около 50/50. Кроме того, списаны накопленные штрафы и пени на 126 млн манатов", - сказал Гусейнов.