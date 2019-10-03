​В Азербайджане по гослинии выдано 27 тыс. ипотечных кредитов

Общая сумма ипотечных кредитов, выделенных по государственной линии в Азербайджане, на 1 октября составила 1 335,832 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 5,946 млн манатов или 0,45%.

В прошлом месяце количество выданных кредитов увеличилось на 78 - с 26 921 до 26 999.

Фонд также назвал сумму кредитов, по которым выданы гарантии и субсидии. В сентябре она увеличилась на 2,05 млн манатов – с 39,709 млн до 41,759 млн манатов.