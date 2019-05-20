Глава АБА: Система аукционов в Азербайджане работает неэффективно

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Объем неработающих активов финансового сектора Азербайджана составляет 10 млрд манатов, что является огромным бременем для экономики.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил председатель Азербайджанской ассоциации банков (АБА) Закир Нуриев на общественной дискуссии с предпринимателями, посвященной основным направлениям судебно-правовых реформ.

По его словам, очень важно справедливо решить данный вопрос.

"Сегодняшняя система аукционов неэффективна. Она должна быть заменена на электронную. Это создаст условия для повышения прозрачности, а также привлечения максимального числа участников и находящихся вне экономического оборота реальных активов в реальный оборот. Потому что неработающие активы в размере 10 млрд находятся на балансе как закрытых, так и действующих банков, в том числе это переданные на управление активы Международного банка Азербайджана. Мы считаем, что должна быть создана электронная система аукционов для обеспечения прозрачности в решении данного вопроса. Эту проблему следует рассматривать не только с позиции усовершенствования правового вопроса, но и как элемент экономического роста. С созданием эффективной системы аукционов мы добьемся снижения нагрузки на бизнес", - сказал З.Нуриев.