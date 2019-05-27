Глава Палаты надзора за финрынками: 6000 человек не взяли свои карты в "Азерпочт"

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Исполнение указа президента Азербайджана по проблемным кредитам находится в заключительной фазе, произведено более 90% компенсационных выплат.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

"Сумма компенсации для 19 тыс. физических лиц составляет менее 500 манатов. 6000 человек не взяли свои карты в "Азерпочт". Либо их нет в городе, либо они не торопятся их брать по тем или иным причинам. У большого количества граждан размер компенсации составляет менее 50-20 манатов", - сказал он.