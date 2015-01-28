​В Азербайджане подготовлен новый законопроект, связанный с ценными бумагами

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В новом законопроекте "О ценных бумагах", с учетом специфики финансовых институтов, был установлен механизм отдельного лицензирования.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам председатель Госкомитета по ценным бумагам (ГКЦБ) Руфат Асланлы. По его словам, лицензии будут бессрочными и для их выдачи установлены требования, связанные с финансовыми, организационными вопросами и вопросами профессионализма.

Р.Асланлы добавил, что действующие в стране инвестиционные компании принципиально отличаются от других финансовых институтов. В законопроекте также отразились несколько новых важных нюансов, один из которых связан с изменениями в принципах капитальных рынков: "Предусматривается деятельность инвестиционных компаний трех типов, каждый из которых будет оказывать определенные финансовые услуги по степени сложности. Во-вторых, коренным образом изменяются некоторые понятия и базовые принципы капитальных рынков. Понятие "ценные бумаги" обновляется и преподносится в более обширной форме, нежели он представлен в Гражданском кодексе.

Фактически, новый закон создаст условия для трансформации любых активов в ценные бумаги и осуществления торговых операций с ними".

В то же время, торгуемые на рынке капитала ряд производных инструментов будут исключены из обращения. Не являющиеся производными инструментами на рынке классических ценных бумаг чеки, некоторые виды сертификатов и пр. будут отстранены от регулируемого рынка.

"В-третьих, в вопросе регулирования существуют некоторые новшества. Лицензирование сегодня осуществляется в рамках общего лицензирования. С учетом специфики финансовых институтов, установлено определенное лицензирование, будут выдавать бессрочные лицензии и для их выдачи установлены требования, связанные с финансовыми, организационными вопросами и вопросами профессионализма", - добавил Р.Асланлы.