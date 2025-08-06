ЦБА продлил испытания двух финтех-продуктов, два других – приостановлены

14:22

Завершился испытательный период инновационных продуктов, отобранных для первого этапа специального режима регулирования, применяемого Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Report сообщает об этом со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, по результатам оценки четырех продуктов, принятых на испытание в первом этапе, были приняты следующие решения:

"Pasha Pay" ООО - интеграция приложения "m10" с платформой "Binance". Проект предусматривает интеграцию приложения "m10" с платформой "Binance" для более безопасного и прозрачного выполнения операций с криптовалютой. Пользователи через эту интеграцию могут пополнять и выводить средства с кошельков "Binance". Результаты испытания продукта признаны успешными и срок продлен еще на 6 месяцев.

Платформа "Криптоброкер" ОАО "Unicapital Инвестиционная Компания" создает возможности для легкой и безопасной покупки, продажи и хранения виртуальных активов. Результаты испытания продукта признаны успешными и срок продлен на 6 месяцев.

"Payment Solutions" ООО - криптовалюта "PortCoin". В рамках проекта была выпущена криптовалюта "PortCoin", представленная пользователям кошельков в инвестиционных целях. В связи с отсутствием ожидаемых результатов в ходе испытаний, реализация проекта была приостановлена

"Svort" ООО - Платформа для криптоторговли. Данный проект обеспечивал покупку-продажу виртуальных активов (токенов) за фиатные средства, обмен различных токенов между собой, открытие криптовалютных кошельков и безопасное хранение виртуальных активов клиентов. В связи с отсутствием ожидаемых результатов в ходе испытаний, реализация проекта была приостановлена.

Напомним, что целью специального режима регулирования является тестирование инновационных финансовых продуктов на финансовых рынках в ограниченных рамках и под контролем ЦБА, а также формирование нормативно-правовой базы для широкомасштабного внедрения продуктов, показавших успешные результаты.