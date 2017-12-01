В Азербайджане зарегистрировано 11 335 страховых договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества в ноябре

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре текущего года зарегистрировано 11 335 страховых договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), cумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по этим контрактам, составила 3 397 625 манатов.

Предметами страхования по 8 038 из этих договоров являлись жилые дома и квартиры, 220 – административные здания, 3 077 – другие недвижимые имущества.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось снижение количества заключенных договоров на 26%, объемы же страховых премий увеличились на 25%.

В отчетном периоде было также заключено 426 страховых договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Сумма страховых взносов по этим договорам составила 28 770 манатов.

Количество зарегистрированных договоров по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий составило 12, сумма страховых премий по ним 11 114 манатов.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan İndustry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance).