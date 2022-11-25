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В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости

В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана запустила портал для возврата части налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету.
Финансы
25 ноября 2022 г. 16:03
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана запустила портал для возврата части налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету.

Об этом сообщает Report со ссылкой на налоговую службу.

25 мая 2022 года президент Ильхам Алиев подписал указ "О правилах и условиях возврата НДС физическим лицам, которые приобрели в безналичной форме жилые и нежилые помещения у лиц, занимающихся строительством".

В рамках реализации указа в Налоговом управлении был создан интернет-портал для создания электронных квитанций МТК и подачи заявлений покупателями.

Покупатель для получения НДС должен в течение 90 дней (после полной оплаты стоимости приобретаемого имущества) создать электронный кабинет на специальном портале, посредством этого кабинета направить обращение и соответствующие документы для возврата НДС.

Согласно правилам, возврат НДС физическому лицу осуществляется в безналичной форме на счет, открытый в банке. Возврат НДС должен быть осуществлен в течение 30 дней после подачи покупателем недвижимости заявления на специальный портал.

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Версия на азербайджанском языке Daşınmaz əmlaka görə ödənilmiş ƏDV-nin geri qaytarılması üçün portal istifadəyə verilib

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