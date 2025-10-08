В Азербайджане из госбюджета за 9 месяцев возвращено свыше 218 млн манатов налогов и пошлин

В Азербайджане в январе-сентябре текущего года из государственного бюджета физическим и юридическим лицам возвращено 218 млн 354,8 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, речь идет о возврате НДС, уплаченного иностранцами при покупке товаров, не предназначенных для производственных и коммерческих целей на территории страны, а также НДС, уплаченного физическими лицами в сфере розничной торговли и общественного питания, культурных услуг (театр, кино, музей, концерт) и медицинских услуг, а также за гостиничные услуги на освобожденных от оккупации территориях.

Также гражданам возвращен НДС, уплаченный за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у лиц, занимающихся строительством зданий, а также излишне выплаченные другие налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.