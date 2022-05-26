В Азербайджане выявлено около 1 600 человек, работающих без трудового договора

В результате оперативных контрольных мероприятий, проведенных налоговыми органами Азербайджана в январе-апреле этого года, было выявлено 1 557 лиц, привлеченных к работе без трудового договора.

В результате оперативных контрольных мероприятий, проведенных налоговыми органами Азербайджана в январе-апреле этого года, было выявлено 1 557 лиц, привлеченных к работе без трудового договора.

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления по надзору за социальным страхованием и трудовыми отношениями Главного управления по контролю за экономическим анализом и учетом Министерства экономики Нигяр Вахабзаде.

По ее словам, в прошлом году этот показатель составил 6 329.

"Если в ходе проверки выявляется привлечение к труду без оформления трудовых отношений значительного числа работников, то есть 10 и более, то это наказывается штрафом в размере 7-10 тысяч манатов или исправительными работами (или ограничением свободы, лишением свободы) на срок до 2 лет в соответствии со статьей 162-1 Уголовного кодекса. Если налогоплательщик совершает те же действия повторно, то применяется наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на срок 3-7 лет", - отметила она.