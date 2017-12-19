В Азербайджане выставят на торги имущество четырех закрытых банков

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выставит на аукцион имущество нескольких ликвидируемых им банков. Как сообщает Report, сюда входит как движимое, так и недвижимое имущество.

По информации, на продажу выставляются легковые автомобили Daewoo Nexia (1 единица), Mitsubishi Lancer (6 единиц), Toyota Corolla (6 единиц), Toyota Avalon (1 единица), Hyundai Accent (3 единицы), грузовые автомобили Fiat Doblo Cargo (1 единица) и Merсedes-815 (1 единица), 2 банкомата и 1 эмбоссер, находящиеся на балансе Bank Standard, легковые автомобили Ford Focus (1 единица) и Mitsubishi Pajero (1 единица), 2 эмбоссера на балансе Atrabank, нежилое помещение на балансе Kredobank и дача на балансе Texnikabank.

Открытый аукцион состоится 16 января в 11:00 в здании Товарной-сырьевой биржи, расположенном по адресу г. Баку, Наримановский район, ул. Исмаил Хидаятзаде, 156 (20А), квл. 1933.

Дополнительную информацию можно найти по ссылке http://www.birjanews.az/store/mantlrin-sigortalanmasi-fondu, а также узнать по телефону (012) 566-70-25, 566-79-67.