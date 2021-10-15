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В Азербайджане вырос оборот розничной торговли

В Азербайджане вырос оборот розничной торговли В январе-сентябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 30 350,1 млн манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 16 406,3 млн манатов, непродовольственные товары - на 13
Финансы
15 октября 2021 г. 11:39
В Азербайджане вырос оборот розничной торговли

В январе-сентябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 30 350,1 млн манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 16 406,3 млн манатов, непродовольственные товары - на 13 943,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 2,8 %, в том числе продовольственных товаров - на 2,4%, а непродовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос на 3,3%.

В отчетном периоде 49% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие, 5,1% - напитки и табачные изделия, 15% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,5% - на электротовары и мебель, 2,2% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 0,9% – на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, а 16,3% - на другие непродовольственные товары.

За отчетный период 27,4% потребительских товаров в стоимостном выражении было реализовано учреждениями торговли, 49,1% - индивидуальными предпринимателями, 23,5% - на рынках и ярмарках. Учреждения торговли увеличили розничные продажи на 22,5 %, индивидуальные предприниматели сократили на 2,7 %, а на рынках и ярмарках продажи снизились на 3,9%.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения в январе текущего года составил 336,8 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 182,1 маната, непродовольственные товары - на сумму 154,7 маната.

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Версия на английском языке Retail trade turnover in Azerbaijan up 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3% artıb

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