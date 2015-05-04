​В Азербайджане вырос объем рынка обязательного страхования автомобилей

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В апреле текущего года в Азербайджане было заключено 106 218 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования, из них 14 310 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях.

За указанный период общая сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила 7,9 млн. манатов. Наблюдается рост количества договоров обязательного страхования на 12%, а суммы страховых взносов - на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.