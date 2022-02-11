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В Азербайджане выпущены в обращение новые 20-манатные банкноты

В Азербайджане выпущены в обращение новые 20-манатные банкноты С сегодняшнего дня в преддверии 30-летнего юбилея Центральный банк Азербайджана выпустил в обращение обновленные 20-манатные банкноты.
Финансы
11 февраля 2022 г. 10:42
В Азербайджане выпущены в обращение новые 20-манатные банкноты

С сегодняшнего дня в преддверии 30-летнего юбилея Центральный банк Азербайджана выпустил в обращение обновленные 20-манатные банкноты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

Денежные знаки старого образца, находящиеся в обращении в настоящее время, будут в обращении параллельно с обновленными денежными знаками, и использоваться в качестве средства обращения без ограничений.

Системы защиты и дизайн 20 манатной купюры, посвященной теме Карабаха, были обновлены с применением новейших технологий и инноваций в рамках существующей концепции. В качестве последних элементов защиты на денежных знаках используются голограмма, меняющая цвет в 3D-эффекте, элемент Spark Live (изображения, которые излучают динамический световой эффект, меняющие цвет), водяной знак (изображение Государственного герба и соответствующего номинала), опознавательный элемент для лиц с нарушениями зрения (на лицевой стороне денежных знаков по правому и левому краям расположены специальные выпуклые линии для лиц с нарушениями зрения) и пр.

Все наличные денежные системы и оборудование, которые уже используются на территории страны, адаптированы под обновленную 20-манатную купюру.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda yeni 20 manatlıq əsginaslar tədavülə buraxılıb

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